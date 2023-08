Akciju cenas mainās dažādos virzienos

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien mainījās dažādos virzienos, Ķīnas procentlikmju pazemināšanai nepārliecinot investorus, kas ir nobažījušies par Ķīnas ekonomikas perspektīvu.

Uzņēmumu "Microsoft", "Amazon" un sociālā tīkla "Facebook" māteskompānijas "Meta" akciju cenas Volstrītā pieauga par vairāk nekā 1%, nodrošinot indeksa "Nasdaq Composite" palielināšanos par 1,6%.

Londonas biržas indekss kritās, jo mājokļu sektora uzņēmumu akciju cenas samazinājās pēc ziņām par mājokļu cenu kritumu. Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga.

Tirgus noskaņojumu šomēnes nomāc vāji Ķīnas ekonomikas dati, kas norāda ka Ķīnas ekonomikas atkopšanās pēc "Covid-19" notiek ar problēmām. Vienlaikus pastāv bažas, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) varētu tālāk paaugstināt procentlikmes un saglabāt tās augstā līmenī ilgāku laiku, cenšoties samazināt inflāciju.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,1% līdz 34 463,69 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,7% līdz 4399,77 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,6% līdz 13 497,59 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,1% līdz 7257,82 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,2% līdz 15 603,28 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 7198,06 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,7% līdz 80,72 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,4% līdz 84,48 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 12,01% līdz 40,78 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0873 līdz 1,0897 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2734 līdz 1,2755 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,39 līdz 146,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,38 līdz 85,41 pensam par eiro.