Akciju cenas pārsvarā krītas, ASV dolāra vērtība samazinās

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pārsvarā kritās un ASV dolāra vērtība samazinājās pēc tam, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) paaugstināja procentlikmes un signalizēja par tālākas to paaugstināšanas iespējamību.

FRS Atvērtā tirgus komiteja trešdien nolēma paaugstināt bāzes procentlikmi par ceturtdaļu procentpunkta līdz 5,25-5,5%. Tas ir augstākais bāzes procentlikmes līmenis ASV kopš 2001.gada.

FRS vadītājs Džeroms Pauels preses konferencē paziņoja, ka turpmāka procentlikmju paaugstināšana būs atkarīga no ekonomikas datiem.

"Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs atzina, ka Pauela izteikumi atbilduši tirgus gaidām.

Pēc FRS investoru uzmanība pievēršas Eiropas Centrālajai bankai (ECB), kas ceturtdien paziņos savu lēmumu par procentlikmēm, un piektdien to izdarīs arī Japānas Banka.

Parīzes biržas indekss trešdien kritās vairāk nekā Londonas un Frankfurtes biržu indeksi. Šo kritumu veicināja luksusa preču grupas LVMH akcijas cenas samazināšanās par 5%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien palielinājās par 0,2% līdz 35 520,12 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 4566,75 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 14 127,28 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien samazinājās par 0,2% līdz 7676,89 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,5% līdz 16 131,46 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 1,4% līdz 7315,07 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,1% līdz 78,78 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,9% līdz 82,92 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 10,33% līdz 29,28 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1055 līdz 1,1089 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2902 līdz 1,2943 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 140,90 līdz 140,34 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 85,69 līdz 85,65 pensiem par eiro.