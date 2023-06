Akciju cenas pārsvarā krītas pēc Kanādas procentlikmju paaugstināšanas

Akciju cenas pasaules biržās trešdien pārsvarā kritās pēc tam, kad Kanādas centrālā banka negaidīti paaugstināja procentlikmes, dodot triecienu cerībām, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) šomēnes nepacels procentlikmes.

Tika arī publicēti dati par Ķīnas ekonomikas vājumu un ASV eksporta kritumu, vairojot bažas par globālās ekonomikas stiprumu.

Kanādas centrālā banka trešdien paaugstināja bāzes procentlikmi par 25 bāzes punktiem līdz 4,75%. Tas notika pēc tam, kad Austrālija otrdien pacēla procentlikmi līdz 11 gadu augstākajam līmenim.

Nākamnedēļ notiks FRS sanāksme, un investori cerēja, ka ASV centrālās bankas politikas noteicēji nepaaugstinās procentlikmes 11.reizi pēc kārtas.

Tirgi reaģēja arī uz ziņām, ka rūpniecības produkcijas apjoms Vācijā aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 0,3%, taču šis kāpums bijis mazāks par prognozēto. Analītiķi bija prognozējuši, ka rūpniecība pieaugs par 0,6%.

Bažas radīja arī trešdien publiskotie dati, ka ASV ārējās tirdzniecības deficīts aprīlī palielinājies līdz 74,6 miljardiem dolāru, salīdzinot ar 60,6 miljardiem dolāru martā. ASV eksporta apjoms aprīlī veidojis 249 miljardus dolāru, kas ir par 3,6% mazāk nekā pirms mēneša.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,3% līdz 33 665,02 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,4% līdz 4267,52 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,3% līdz 13 104,90 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,1% līdz 7624,34 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,2% līdz 15 960,56 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7202,79 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,1% līdz 72,53 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,9% līdz 76,95 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 5,92% līdz 26,33 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0693 līdz 1,0696 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2424 līdz 1,2431 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 139,63 līdz 140,24 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,07 līdz 86,03 pensiem par eiro.