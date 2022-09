Akciju cenas pārsvarā krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pārsvarā kritās, bet jenas vērtība pret ASV dolāru sasniedza 24 gadu zemāko līmeni, tirgos valdot bažām par inflāciju un Ķīnai nosakot Covid-19 lokdaunu vēl vienā pilsētā.

Frankfurtes, Londonas un Parīzes biržu indeksi samazinājās par 1,5 līdz 1,9%, rekordaugstai eirozonas inflācijai pastiprinot bažas par to, ka aizņemšanās izmaksas vēl vairāk pieaugs, kamēr reģionam draud ievērojams energoresursu cenu kāpums ziemā Krievijas kara pret Ukrainu dēļ.

Eiropas Centrālā banka (ECB) nākamo ceturtdien paziņos par savu jaunāko lēmumu monetārās politikas jomā. Jūlijā ECB pacēla procentlikmes, izdarot to pirmoreiz 10 gadu laikā.

"Investoriem, domājams, būs vairāk problēmu, saasinoties Eiropas enerģētikas krīzei," sacīja "City Index" analītiķis Favads Razakzada.

Piektdien tiks publicēti jauni ASV nodarbinātības dati par augustu, un ir gaidāms, ka tie stiprinās ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) apņēmību atkal pacelt procentlikmes.

Japānas jenas vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās līdz 24 gadu zemākajam līmenim, Japānai paliekot pie atvieglotas monetārās politikas pretstatā FRS pārejai uz stingrāku monetāro politiku.

ASV dolāra vērtība pret jenu pirmoreiz kopš 1998.gada pārsniedza 140 jenas par dolāru. ASV dolāra vērtība pieauga arī pret citām valūtām.

Naftas cenas kritās par vairāk nekā 3%, pastāvot bažām par ekonomikas izaugsmi un mazinoties satraukumam par iespējamu OPEC+ valstu lēmumu samazināt naftas ieguvi ar mērķi atbalstīt tās cenas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average " ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 31 656,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 3966,85 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 11 785,13 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,9% līdz 7148,50 puktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,6% līdz 12 630,23 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,5% līdz 6034,31 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 3,2% līdz 86,69 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,4% līdz 92,36 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0054 līdz 0,9947 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1622 līdz 1,1542 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 138,96 līdz 140,20 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,50 līdz 86,16 pensiem par eiro.