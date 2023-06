Akciju cenas pārsvarā pieaug, neraugoties uz eirozonas ieslīgšanu recesijā

Akciju cenas Volstrītā ceturtdien pieauga, atspoguļojot lielāku optimismu par ASV ekonomiku un uzskatu, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nākamnedēļ nepacels procentlikmes.

Akciju cenas lielākoties kāpa arī Eiropas biržās, neraugoties uz datiem par eirozonas ieslīgšanu recesijā pēc negatīvas izaugsmes pirmajā ceturksnī.

Analītiķi uzskata ASV rūpniecības uzņēmumu akciju cenu kāpumu kā liecību par akciju tirgus paplašīnāšanos. "B. Riley Financial" analītiķis Ārts Hogans arī saskata augošu investoru pārliecību par to, ka FRS nepacels procentlikmes.

ASV Nodarbinātības ministrijas dati liecina, ka bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaitam ASV pagājušajā nedēļā reģistrēts lielāks kāpums par prognozēto. Pagājušajā nedēļā ASV saņemts 261 000 jaunu bezdarbnieka pabalsta pieprasījumu, kas ir par 28 000 vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad atbilstoši pārskatītajiem datiem tādu bijis 233 000. Analītiķi bija prognozējuši, ka bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaits pagājušajā nedēļā palielināsies līdz 235 000 salīdzinājumā ar sākotnēji lēstajiem 232 000.

Šie dati uzkurināja "pieņēmumu, ka darba tirgus beidzot sāk reaģēt uz iepriekšējo procentlikmju paaugstināšanu un inflācijas kāpuma ietekmi," sacīja "City Index" tirgus analītiķis Favads Razakzada.

ASV dolāra vērtība pret eiro un citām svarīgām valūtām samazinājās.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 33 833,61 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,6% līdz 4293,93 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,0% līdz 13 238,52 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,3% līdz 7599,74 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,2% līdz 15 989,96 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 7222,15 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,2% līdz 71,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,0% līdz 76,17 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 2,33% līdz 26,95 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0696 līdz 1,0785 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2438 līdz 1,2560 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 140,13 līdz 138,89 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,02 līdz 85,82 pensiem par eiro.