Akciju cenas pārsvarā pieaug pēc labiem ASV mazumtirdzniecības datiem

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pārsvarā pieauga, ko sekmēja labas ziņas par ASV ekonomiku, tai skaitā negaidīti labi mazumtirdzniecības dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visi trīs galvenie Volstrītas indeksi palielinājās, investoriem priecājoties par to, ka mazumtirdzniecības apgrozījums ASV oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 1,7%, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums par prognozētajiem 1,4%.

Pieauga arī Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi, bet Londonas biržas indekss kritās.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām palielinājās, bet zelta cenas kritās.

Ievērojamais ASV mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpums oktobrī apvienojumā ar "Walmart" un "Home Depot" labiem peļņas rādītājiem liecināja par patērētāju optimismu pasaules lielākajā ekonomikā, neraugoties uz kavēkļiem globālā piedāvājuma ķēdē, kas uzkurinājuši inflāciju un radījuši preču trūkumu.

ASV mazumtirdzniecības dati "bija pietiekami labi, lai tirgū būtu kāpums, jo mēs zinām, ka cilvēki turpina tērēt", sacīja "Bokeh Capital Partners" analītiķis Kims Forests.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,2% līdz 36 142,22 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 4700,90 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" pieauga par 0,8% līdz 15 973,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,3% līdz 7326,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,6% līdz 16 247,86 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,3% līdz 7152,60 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,2% līdz 80,74 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,5% līdz 82,48 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1373 līdz 1,1317 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3414 līdz 1,3425 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,12 līdz 114,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,76 līdz 84,28 pensiem par eiro.