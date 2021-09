Akciju cenas pārsvarā pieaug pirms ASV inflācijas datu publicēšanas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pārsvarā pieauga, tirgu dalībniekiem gaidot ASV inflācijas datu publicēšanu.

Akciju tirgos pēdējā laikā bija valdījusi nestabilitāte pēc pazīmēm par ekonomikas atveseļošanās palēnināšanos, pieaugot Covid-19 infekcijas gadījumu skaitam un pazīmēm par inflācijas kāpumu, kas var pamudināt ASV Federālo rezervju sistēmu (FRS) ātrāk padarīt stingrāku savu monetāro politiku.

Analītiķi pētīs otrdien gaidāmo ziņojumu par ASV patēriņa cenām, kas var palielināt vai mazināt bažas par inflāciju pirms šomēnes paredzētas FRS sanāksmes.

FRS ir uzstājusi, ka cenu kāpumi ir pārejoši un neliks pēkšņi mainīt monetāro politiku, un akciju tirgus lielākoties ir pieņēmis šo viedokli.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" pieauga, bet indekss "Nasdaq Composite" kritās. Visi trīs indeksi pagājušajā nedēļā bija samazinājušies.

"TD Ameritrade" analītiķis Dž.Dž.Kinahans atzīmēja, ka uzņēmumu peļņas rādītāju publicēšanas sezona lielākoties ir beigusies un "mēs ieejam šajā dīvainajā periodā, kur savā ziņā trūkst skaitļu".

Eiropas galvenajos akciju tirgos bija kāpums, bet Āzijas biržās akciju cenas mainījās dažādos virzienos.

Naftas cenas pieauga pēc Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) optimistiskas prognozes par naftas pieprasījumu 2022.gadā.

Alumīnija cenas sasniedza 3000 ASV dolārus par tonnu, un tas notika pirmoreiz 13 gadu laikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,8% līdz 34 869,63 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 4468,73 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 15 105,58 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,6% līdz 7069,77 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,6% līdz 15 701,42 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,2% līdz 6676,93 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,0% līdz 70,45 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,8% līdz 73,51 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1814 līdz 1,1815 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru nemainījās un bija 1,3839 dolāri par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 109,94 līdz 110,01 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,37 līdz 85,34 pensiem par eiro.