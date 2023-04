Akciju cenas pārsvarā pieaug

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien pārsvarā pieauga, investoriem gaidot jaunus datus par uzņēmumu peļņu un bažījoties, ka centrālās bankas var turpināt procentlikmju paaugstināšanu ilgāk, nekā bija gaidāms.

Volstrītas indeksi pieauga pirms gaidāmās uzņēmumu peļņas datu publicēšanas.

Eiropā Londonas biržas indekss pieauga, bet Parīzes biržas indekss kritās pēc tam, kad tirdzniecības sesijas laikā bija pieaudzis līdz rekordlīmenim - 7552 punktiem. Nedaudz saruka arī Frankfurtes biržas indekss.

ASV dolāra vērtība pieauga saistībā ar ASV procentlikmju tālākas paaugstināšanas perspektīvām, bet naftas cenas samazinājās.

Lai gan analītiķi uzskata, ka inflācijas kritums ir samazinājis spiedienu uz ASV Federālo rezervju sistēmu, Eiropas Centrālo banku un Anglijas Banku, patēriņa cenas vēl arvien ir augstas un daudzi eksperti paredz jaunas centrālo banku darbības.

Tirgi bažījas, ka centrālo banku veiktā procentlikmju paaugstināšana novedīs ekonomiku recesijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,3% līdz 33 987,18 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4151,32 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 12 157,72 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,1% līdz 7879,51 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,1% līdz 15 789,53 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 7498,18 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 2,0% līdz 80,43 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,8% līdz 84,76 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 0,05% līdz 41,13 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0992 līdz 1,0930 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,2413 līdz 1,2376 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 133,79 līdz 134,46 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,55 līdz 88,29 pensiem par eiro.