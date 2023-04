Akciju cenas pārsvarā sarūk bažās par recesiju

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pārsvarā saruka bažās par recesiju, un samazinājās arī naftas cenas.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" kritās, tomēr indekss "Nasdaq Composite" pieauga, pateicoties labiem "Microsoft" un "Google" māteskompānijas "Alphabet" peļņas rezultātiem, kuri pārspēja prognozes.

Investori turpināja pievērst uzmanību ASV reģionālajai bankai "First Republic Bank", kuras akcijas cena kritās par apmēram 30%. Otrdien tā bija kritusies par 49%.

"Bažas par [ekonomikas] smagu piezemēšanos (vai recesiju) padziļinās, un šīs bažas lielākoties fokusējas uz banku nozari," sacīja "Hugh Johnson Economics" analītiķis Hjū Džonsons.

"Nāk atskārsme, ka virs ASV ekonomikas savelkas draudošāki mākoņi, izraisot jaunu nervozitāti investoriem," atzīmēja "Hargreaves Lansdown" naudas un tirgu pārzine Suzanna Strītere.

Naftas cenas kritās bažās, ka ekonomikas izaugsmes palēnināšanās samazinās jēlnaftas pieprasījumu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,7% līdz 33 301,87 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 4055,99 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,5% līdz 11 854,35 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,5% līdz 7852,64 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 40 saruka par 0,5% līdz 15 795,73 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,9% līdz 7466,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 3,6% līdz 74,30 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,8% līdz 77,69 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 3,22% līdz 38,55 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0973 līdz 1,1044 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2409 līdz 1,2468 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 133,76 līdz 133,67 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 89,19 līdz 88,55 pensiem par eiro.