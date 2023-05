Akciju cenas pasaulē pārsvarā krīt

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pārsvarā kritās, investoriem izvērtējot jaunus ASV inflācijas datus un Lielbritānijas centrālās bankas lēmumu par procentlikmju paaugstināšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Volstrītas galvenie indeksi lielākoties saruka pēc tam, kad bažas par banku sektora stabilitāti atjaunoja spiedienu uz ASV reģionālajām bankām.

ASV reģionālās bankas "PacWest" akcijas cena kritās par 22,7% pēc tam, kad tā bija ziņojusi par noguldījumu apjoma samazināšanos par 9,5% iepriekšējā nedēļā.

Akciju cenu kritumu ceturtdien pieredzēja arī vairākas citas reģionālās bankas, tostarp "KeyCorp", "Zions Bancorporation" un "Western Alliance Bancorporation".

"Lai gan noguldījumu samazināšanās vienā bankā ne vienmēr signalizē par plašākām problēmām, tirgus ir hiperjutīgs uz jebko, kas skar šo sektoru," sacīja "Charles Schwab" analītiķis Alekss Kofijs.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,7% līdz 33 309,84 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 4130,57 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 12 328,51 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,1% līdz 7730,58 punktiem,, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,4% līdz 15 834,91 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 7381,78 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 2,3% līdz 70,87 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,9% līdz 74,98 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien nemainījās un bija 34,99 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0985 līdz 1,0918 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2627 līdz 1,2514 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 134,34 līdz 134,55 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,98 līdz 87,22 pensiem par eiro.