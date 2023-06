Akciju cenas pasaules biržās krītas

Akciju cenas pasaules biržās trešdien kritās, Ķīnas un Eiropas ekonomikas datiem radot bažas par ekonomikas izaugsmes palēnināšanos, kamēr tirgi gaida ASV Kongresa balsojumus par ASV valsts parāda griestu pacelšanu.

Londonas, Parīzes, Frankfurtes un Tokijas biržu indeksi samazinājās par vismaz 1%. Kritās arī ASV biržu indeksi, bet mazākā mērā.

Ķīnas ražošanas aktivitāte maijā saruka otro mēnesi pēc kārtas, kas ir jaunākā pazīme, ka Ķīnas ekonomikas atveseļošanās zaudē tempu. Šis kritums "norāda, ka ekonomikas atveseļošanās sastopas ar izaicinājumiem", sacīja "Pinpoint Asset Management" prezidents un galvenais ekonomists Dživei Džans.

Inflācija Vācijā maijā samazinājās lēnāk, nekā bija gaidīts, un līdzīga tendence bija arī Francijā. Eiropas Centrālās bankas (ECB) amatpersonas atzinīgi novērtēja šos inflācijas kritumus, bet brīdināja, ka cīņa pret cenu pieaugumu vēl nav beigusies.

Citā trešdien publicētā ziņojumā ECB brīdināja, ka augstākas procentlikmes un stingrāki kreditēšanas nosacījumi kļūst par "pārbaudījumu" eirozonas uzņēmumiem un mājsaimniecībām.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,4% līdz 32 908,27 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4179,83 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 12 935,29 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,0% līdz 7446,14 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1,5% līdz 15 664,02 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,5% līdz 7098,70 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 2,0% līdz 68,09 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,2% līdz 72,66 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 6,40% līdz 26,85 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0735 līdz 1,0695 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2414 līdz 1,2442 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 139,79 līdz 139,30 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,47 līdz 85,93 pensiem par eiro.