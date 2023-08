Akciju cenas pasaules biržās krītas

Akciju cenas pasaules biržās otrdien kritās, ko noteica bažas par Ķīnas ekonoimikas stāvokli un ASV banku sektoru.

Lielākās ASV bankas, to skaitā "JPMorgan Chase" un "Wells Fargo", piedzīvoja akciju cenu krišanos par vairāk nekā 2%.

Mazumtirdzniecības apgrozījums ASV jūlijā bijis par 0,7% lielāks nekā jūnijā, tādējādi kāpums bijis lielāks par analītiķu prognozēto, liecina otrdien publiskotie Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijas dati. Tas palielināja iespējamību, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) atkal paaugstinās procentlikmes, sacīja OANDA vecākais tirgus analītiķis Edvards Moja.

"Ķīnā nav pietiekamas [ekonomikas] izaugsmes un, pēc tirgus domām, izaugsme ASV ir pārāk liela, lai tas patiktu FRS," piebilda "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs.

Ķīnas publiskotie ekonomikas dati liecināja par mazumtirdzniecības apgrozījuma pieauguma palēnināšanos jūlijā, savukārt rūpnieciskā ražošana neapmierināja analītiķu cerības un pieauga bezdarbs.

Ķīnas centrālā banka otrdien samazināja divas procentu likmes, ņemot vērā gausu valsts ekonomikas izaugsmi un bažas par jaunu lejupslīdi nekustamo īpašumu sektorā.

Domājams, ka šis solis "diez vai dos lielu ilgstošu labumu, ja nav valdības izdevumu", atzīmēja "SPI Asset Management" analītiķis Stīvens Iniss.

Ķīna arī paziņoja, ka vairs nepubliskos datus par jauniešu bezdarbu, kas jūnijā sasniedza rekordlīmeni - 21,3%.

Naftas cenas turpināja kristies bažās par vājāku jēlnaftas pieprasījumu Ķīnā, kas ir pasaules galvenā jēlnaftas importētāja.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 1,0% līdz 34 946,39 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,2% līdz 4437,86 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,1% līdz 13 631,05 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 1,6% līdz 7389,64 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,9% līdz 15 767,28 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,1% līdz 7267,70 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,8% līdz 80,99 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 1,5% līdz 84,89 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 12,72% līdz 38,81 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0908 līdz 1,0905 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2686 līdz 1,2704 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,50 līdz 145,57 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,97 līdz 85,82 pensiem par eiro.