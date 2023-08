Akciju cenas pasaules biržās mainās dažādos virzienos

Akciju cenas pasaules biržās trešdien mainījās bez vienotas tendences, neraugoties uz jaunu datu publiskošanu, kuri mazināja bažas par ASV procentlikmju tālāku paaugstināšanu.

Akciju cenas Volstrītā kāpa pēc ziņām, ka ASV privātajā sektorā augustā radīti 177 000 jaunu darbavietu, tādējādi reģistrēts mazāks kāpums par prognozēto, savukārt ASV ekonomikas apmēra kāpums par 2,1% šogad otrajā ceturksnī bijis mazāks nekā iepriekš lēstais kāpums par 2,4%.

Jaunākie ekonomikas dati padara ticamāku domu, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) septembrī iepauzētu procentlikmju paaugstināšanu, sacīja "CMC Markets" Lielbritānijas analītiķis Maikls Hjūsons.

Investori arī gaida, kad šonedēļ tiks publiskots ASV personīgā patēriņa izdevumu (PCE) cenu indekss, kuru ASV centrālā banka izmanto kā inflācijas rādītāju.

Eiropā Londonas biržas indekss pieauga, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi samazinājās.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,1% līdz 34 890,24 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 4514,87 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,5% līdz 14 019,31 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,1% līdz 7473,67 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,2% līdz 15 891,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7364,40 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 0,6% līdz 81,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,4% līdz 85,86 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 2,3% līdz 35,99 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0884 līdz 1,0925 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2644 līdz 1,2719 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,87 līdz 146,23 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,05 līdz 85,87 pensiem par eiro.