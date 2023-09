Akciju cenas pasaules biržās pārsvarā krītas

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā kritās, noslēdzot augusta mēnesi, kura gaitā akciju cenu pieaugums bija neliels.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" nedaudz pieauga, novēršot to, ka augusts kļūtu par šim indeksam sliktāko mēnesi šogad, savukārt indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" saruka.

Eiropas biržās lielākoties bija kritums, tāpat arī Āzijas biržās, izņemot Tokijas biržas indeksu "Nikkei 225", kas pieauga, pateicoties lielākai investoru uzticībai ražotāju uzņēmumu akcijām pēc autobūvnieka "Toyota" labas peļņas.

ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) un Eiropas Centrālā banka (ECB) ir ieņēmušas nostāju, ka procentlikmju turpmāka paaugstināšana vai nepaaugstināšana būs atkarīga no ekonomikas datiem. Jauni dati par inflāciju tāpēc kļuvuši ļoti svarīgi pirms abu centrālo banku septembra sanāksmēm, kurās tiks spriests par monetāro politiku.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,5% līdz 34 721,91 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 4507,66 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 14 034,97 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,5% līdz 7439,13 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,4% līdz 15 947,08 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,7% līdz 7316,70 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 2,5% līdz 83,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1,2% līdz 86,86 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 11,0% līdz 35,03 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0925 līdz 1,0844 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2719 līdz 1,2669 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 146,23 līdz 145,49 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,87 līdz 85,56 pensiem par eiro.