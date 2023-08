Akciju cenas pasaules biržās pieaug

Akciju cenas pasaules biržās trešdien pieauga pēc ekonomikas datu publicēšanas, kuri mazināja bažas par stingrāku centrālo banku monetāro politiku.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" pieauga par 1,6%, investoriem gaidot ziņas par uzņēmuma "Nvidia" peļņu.

Analītiķi atzina, ka akciju cenu kāpumu atbalstīja ASV Finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīguma samazināšanās.

Tirgi gaida piektdien paredzamo ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela uzrunu, kurā var būt norādes par FRS turpmāko monetāro politiku.

Eiropas biržās akciju cenas pieauga pēc datu publiskošanas par Lielbritānijas ekonomiskās aktivitātes samazināšanos, kas notikusi pirmoreiz sešu mēnešu laikā, un eirozonas privātā sektora aktivitātes samazināšanos līdz 33 mēnešu zemākajam līmenim.

Naftas cenas kritās, jo dati par vāju ekonomisko aktivitāti nav labvēlīgi jēlnaftas pieprasījumam.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,5% līdz 34 472,98 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 4436,01 punktam, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,6% līdz 13 721,03 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,7% līdz 7320,53 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,2% līdz 15 728,41 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 7246,62 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,9% līdz 78,89 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 1,0% līdz 83,21 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 14,3% līdz 36,79 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0846 līdz 1,0868 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2732 līdz 1,2727 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 145,89 līdz 144,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,18 līdz 85,40 pensiem par eiro.