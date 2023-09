Akciju cenas pasaules biržās pieaug

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien palielinājās, sākoties nedēļai, kurā ir gaidāma svarīgu ASV inflācijas datu publiskošana un Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmums par procentlikmēm.

Volstrītas indeksi pieauga, tirgus dalībniekiem jau fokusējoties uz trešdien gaidāmo ziņojumu par patēriņa cenu indeksu (CPI), kas var noteikt ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) nākamo lēmumu par procentlikmēm.

"Šodienas vispārīgi mierīgā [tirdzniecības] sesija nozīmē, ka uzmanība tiek pievērsta tieši ASV CPI datiem un ECB lēmumam, kas gaidāmi šonedēļ," sacīja tiešsaistes tirdzniecības platformas IG galvenais tirgus analītiķis Kriss Bošamps.

"Pastāvot riskam, ka abos gadījumos var būt nepatīkami pārsteigumi, riska apetīte ir bijusi ierobežota," viņš piebilda.

Investori ir satraukti, ka FRS procentlikmju paaugstināšanas kampaņa cīņā pret augsto inflāciju var novest pasaules lielāko ekonomiku smagā recesijā.

Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi pieauga, lai gan Eiropas Komisija (EK) samazināja eirozonas ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam, ņemot vērā vājo situāciju Vācijas tautsaimniecībā un augsto inflāciju.

EK tagad prognozē, ka eirozonas ekonomika šogad pieaugs par 0,8%, nevis par 1,1%, kā tika lēsts pavasarī.

Energoresursu tirgos gāzes cenas pieauga, turpinoties streikiem "Chevron" fabrikās Austrālijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,3% līdz 34 663,72 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 4487,46 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,1% līdz 13 917,89 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,3% līdz 7496,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,4% līdz 15 800,99 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 7278,27 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,3% līdz 87,29 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,01% līdz 90,64 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 3,9% līdz 35,85 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0702 līdz 1,0752 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2469 līdz 1,2511 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 147,81 līdz 146,56 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,83 līdz 85,87 pensiem par eiro.