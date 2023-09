Akciju cenas pasaules biržās pieaug

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pieauga, bet eiro vērtība samazinājās pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmuma paaugstināt procentlikmes.

Volstrītas indeksi palielinājās pēc pozitīvu ASV ekonomikas datu publiskošanas.

ECB ceturtdien nolēma paaugstināt procentlikmes par 0,25 procentpunktiem, turpinot cīņu pret augsto inflāciju. Noguldījumu iespējas uz nakti likme tika palielināta līdz 4%, kas ir tās augstākais līmenis kopš eiro ieviešanas 1999.gadā.

ECB padome pauda uzskatu, ka "galvenās ECB procentlikmes sasniegušas līmeni, kas, uzturēts pietiekami ilgi, būtiski veicinās inflācijas savlaicīgu atgriešanos tās mērķa līmenī", kas ir 2%.

"Šis ir skaidrs un apzināts signāls tirgum, ka ECB uzskata, ka (..) mēs esam sasnieguši procentlikmju virsotni," sacīja "Finalto" galvenais tirgus analītiķis Nīls Vilsons.

Citi analītiķi tomēr uzskatīja, ka ECB saglabā iespēju tālāk paaugstināt procentlikmes, ja tas būtu nepieciešams.

Naftas cenas pieauga, un daži analītiķi brīdināja, ka tās drīz varētu atkal pārsniegt 100 ASV dolārus par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,0% līdz 34 907,11 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,8% līdz 4505,10 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,8% līdz 13 926,05 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 2,0% līdz 7673,08 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 1,0% līdz 15 805,29 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,2% līdz 7308,67 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,9% līdz 90,16 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,0% līdz 93,70 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 3,5% līdz 35,52 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0733 līdz 1,0645 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2490 līdz 1,2409 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 147,47 līdz 147,46 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,91 līdz 85,73 pensiem par eiro.