Akciju cenas pieaug, ASV banku peļņai pārsniedzot prognozes

Akciju cenas pasaules biržās otrdien pārsvarā pieauga, ko veicināja ASV banku peļņas rādītāji, kas bija labāki par prognozētajiem.

Banku "Morgan Stanley", "Bank of America" un "Charles Schwab" akciju cenas pieauga pēc to peļņas rādītāju publicēšanas, kas pārsniedza prognozes.

"Šodienas temats ir tas, ka bankām klājas "labāk, nekā baidījāmies"," sacīja "Interactive Brokers" analītiķis Stīvs Sosniks. "Ja vien ziņas nav aktīvi vilšanos izraisošas, viss tiek uztverts kā labas ziņas."

Āzijas akciju biržās tirdzniecību turpināja ietekmēt pirmdien publicētie dati, ka Ķīnas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar aprīli-jūniju pērn palielinājies par 6,3%, tādējādi reģistrēta lēnāka izaugsme nekā bija prognozējuši ekonomisti.

"Tirgu dalībnieki ir nobažījušies par ekonomikas datiem no Ķīnas un .. saglabā piesardzību," atzīmēja "Zaye Capital Markets" analītiķis Naīms Aslams.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien palielinājās par 1,1% līdz 34 951,93 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,7% līdz 4554,98 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 0,8% līdz 14 353,64 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien palielinājās par 0,6% līdz 7453,69 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,4% līdz 16 125,49 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,4% līdz 7319,18 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 2,2% līdz 75,75 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,4% līdz 79,63 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 7,84% līdz 27,07 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1236 līdz 1,1235 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3073 līdz 1,3040 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 138,71 līdz 138,87 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 85,94 līdz 86,13 pensiem par eiro.