Akciju cenas pieaug, ASV inflācijai samazinoties

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pieauga, investoriem reaģējot uz datiem par ASV patēriņa cenu inflācijas samazināšanos, kas var dot ASV Federālajai rezervju sistēmai (FRS) iespēju palēnināt procentlikmju celšanu.

Akciju cenu pieaugumu arī atbalstīja augošs optimisms par Ķīnas ekonomikas atkalatvēršanu.

Eiropas galveno biržu indeksi sasniedza augstākos līmeņus vairāku mēnešu periodā. Parīzes biržas indekss īslaicīgi pārsniedza 7000 punktu atzīmi pirmoreiz kopš pērnā februāra, bet Frankfurtes biržas indekss noslēdza tirdzniecības sesiju virs 15 000 punktiem pirmoreiz kopš pērnā februāra.

Pēc tam, kad pagājušajā gadā inflācija ASV pieauga līdz gadu desmitu augstākajiem līmeņiem, investori gaidīja jaunākos datus par ASV patēriņa cenu indeksu (CPI), kas var norādīt uz FRS nākamo soli.

ASV Nodarbinātības ministrijas ceturtdien publiskotie dati liecina, ka gada inflācija ASV decembrī samazinājusies līdz 6,5% salīdzinājumā ar 7,1% novembrī, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2021.gada oktobra, turklāt inflācijai kritums fiksēts sesto mēnesi pēc kārtas.

Tikmēr salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas ASV decembrī samazinājušās par 0,1%, kas seko 0,1% kāpumam novembrī. Toties, neietverot pārtikas produktu un enerģijas cenas, gada inflācija ASV decembrī veidojusi 5,7%, bet mēneša inflācija bijusi 0,3% līmenī.

"Kamēr aina nodarbinātības jomā vēl arvien ir laba, FRS būs apmierināta, redzot, ka arī inflācijas prognoze uzlabojas," sacīja tiešsaistes tirdzniecības platformas IG galvenais tirgus analītiķis Kriss Bošamps.

Pasaules naftas cenas pieauga pēc prognozēm par energoresursu pieprasījuma palielināšanos Ķīnā, tai izbeidzot stingros Covid-19 ierobežošanas pasākumus.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 34 189,97 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 3983,17 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,6% līdz 11 001,10 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,9% līdz 7794,04 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,7% līdz 15 058,30 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 6975,68 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,3% līdz 78,39 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,6% līdz 84,03 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0757 līdz 1,0854 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2146 līdz 1,2214 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 132,45 līdz 129,27 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,56 līdz 88,84 pensiem par eiro.