Akciju cenas pieaug, eiro vērtība kāpj

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pieauga, investoriem ņemot vērā centrālo banku mēģinājumus iegrožot inflāciju, turpinot paaugstināt procentlikmes.

Eiro vērtība pret ASV dolāru un Japānas jenu pieauga dienu pēc tam, kad Vācijas centrālās bankas vadītājs Joahims Nāgels lika saprast, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) turpinās celt bāzes procentlikmi.

Investori pasaulē gaida ASV patēriņa cenu datus par augustu, kurus paredzēts publicēt otrdien. Ir gaidāms, ka šajos datos ASV gada inflācija samazināsies līdz 8%, kas tomēr ir ievērojami vairāk par ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) mērķi - 2%.

Domājams, ka šie dati neatturēs FRS no procentlikmju paaugstināšanas par 0,75 procentpunktiem, kas ir gaidāma nākamnedēļ un būs trešā secīgā procentlikmju paaugstināšana šādā apmērā.

ECB pagājušajā nedēļā paaugstināja bāzes procentlikmi par 0,75 procentpunktiem, kas ir lielākais procentlikmju paaugstinājums ECB vēsturē. Ir gaidāms, ka ECB spers līdzīgu soli bankas politikas sanāksmē oktobrī.

Naftas cenas pirmdien pieauga, bet tās vēl arvien ir pakļautas spiedienam, ko rada globālā pieprasījuma vājināšanās iespējamība, palēninoties ekonomikas izaugsmei un Ķīnas Covid-19 ierobežojumu politikai samazinot ekonomisko aktivitāti.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,7% līdz 32 381,34 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 4110,41 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 12 266,41 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 1,7% līdz 7473,03 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 2,4% līdz 13 402,27 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,95% līdz 6333,59 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,14% līdz 87,78 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,24% līdz 94,00 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0046 līdz 1,0120 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1587 līdz 1,1680 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 142,56 līdz 142,82 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,84 līdz 86,64 pensiem par eiro.