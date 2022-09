Akciju cenas pieaug, eiro vērtība pret ASV dolāru krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pārsvarā pieauga, bet eiro vērtība pret ASV dolāru samazinājās, neraugoties uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumu palielināt procentlikmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ECB ceturtdien nolēma paaugstināt galveno bāzes procentlikmi par 0,75 procentpunktiem līdz 1,25%. Tika nolemts arī palielināt noguldījumu iespējas uz nakti likmi līdz 0,75% un aizdevumu iespējas uz nakti likmi līdz 1,5%; arī abas šīs likmes palielinātas par 0,75 procentpunktiem. Tas ir lielākais procentlikmju paaugstinājums ECB vēsturē.

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka līdz 37 gadu zemākajam līmenim. To būtiski neietekmēja ziņa par karalienes Elizabetes II nāvi.

ECB brīdināja, ka "inflācija joprojām ir pārāk augsta, un iespējams, ka tā ilgstoši pārsniegs mērķa līmeni". ECB vadītāja lika saprast, ka procentlikmes vēl arvien ir tālu no apjoma, kas vajadzīgs inflācijas samazināšanai. Viņa arī brīdināja, ka eirozonai draud recesija, ja Krievija pilnīgi pārtrauks gāzes piegādi.

ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) lika saprast, ka tā plāno turpināt agresīvu procentlikmju paaugstināšanu, lai iegrožotu augošo inflāciju.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 31 774,52 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 4006,18 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,6% līdz 11 862,13 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 7262,06 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 12 904,32 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 6125,90 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 2,0% līdz 83,54 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,3% līdz 89,15 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0006 līdz 1,0001 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1533 līdz 1,1500 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 143,74 līdz 144,07 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,76 līdz 86,93 pensiem par eiro.