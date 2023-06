Akciju cenas pieaug Eiropā

Akciju cenas Eiropas biržās trešdien pieauga, bet Volstrītā mainījās dažādos virzienos pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) lēmuma iepauzēt procentlikmju paaugstināšanu.

Lai gan FRS trešdien nolēma nemainīt bāzes procentlikmi, tās politikas veidotāji prognozēja, ka šogad procentlkmes tiks paaugstinātas vēl divas reizes.

FRS vadītājs Džeroms Pauels preses konferencē atzina, ka inflācija aizvien ir pārāk augsta, bet piebilda, ka FRS vēl nav pieņēmusi nekādus lēmumus par jūlija sanāksmi vai tai sekojošām sanāksmēm.

"Citiem vārdiem sakot, procentlikmju paaugstināšana jūlijā nav droši zināma," paziņoja "Briefing.com".

Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" kritās, bet indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" nedaudz pieauga.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,7% līdz 33 979,33 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 4372,59 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 13 626,48 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,1% līdz 7602,74 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,5% līdz 16 310,79 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 7328,53 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,7% līdz 68,27 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,5% līdz 73,20 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 6,27% līdz 38,31 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0793 līdz 1,0837 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2612 līdz 1,2663 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 140,21 līdz 139,94 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,58 līdz 85,55 pensiem par eiro.