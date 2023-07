Akciju cenas pieaug Eiropas biržās

Akciju cenas ceturtdien pieauga Eiropas biržās, bet kritās Volstrītā, ko noteica investoru bažas par procentlikmju turpmākas paaugstināšanas iespējamību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien paaugstināja galvenās procentlikmes par 0,25 procentpunktiem, kas jau bija gaidāms. ECB padome palielināja procentlikmes devīto sanāksmi pēc kārtas.

ECB prezidente Kristīne Lagarda preses konferencē pēc padomes sēdes norādīja, ka turpmākie lēmumi par likmju paaugstināšanu vai nepaaugstināšanu būs atkarīgi no ekonomikas datiem.

Frankfurtes biržas indekss pieauga līdz jaunam rekordlīmenim, un palielinājās arī Parīzes un Londonas biržu indeksi.

"Mēs esam redzējuši spēcīgu [tirdzniecības] sesiju (..) jo investori aizvien vairāk pieņem uzskatu, ka centrālās bankas varētu izbeigt tālāku procentlikmju paaugstināšanu," sacīja "CMC Markets" analītiķis Maikls Hjūsons.

Piektdien lēmumu par savu monetāro politiku pieņems arī Japānas Banka.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,7% līdz 35 282,72 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4537,41 punktam, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 14 050,11 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien palielinājās par 0,2% līdz 7692,76 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 1,7% līdz 16 406,03 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 2,1% līdz 7465,24 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,7% līdz 80,09 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,6% līdz 84,24 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 2,87% līdz 28,43 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1089 līdz 1,0978 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2943 līdz 1,2794 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 140,34 līdz 139,44 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,65 līdz 85,78 pensiem par eiro.