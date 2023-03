Akciju cenas pieaug, mazinoties bažām par banku krīzi

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pieauga, tālāk mazinoties bažām par banku sektora krīzi, savukārt Ķīnas tehnoloģiju milža "Alibaba" sadalīšanas plāni veicināja akciju cenu kāpumu Āzijas biržās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Varas iestāžu veiktie pasākumi jaunas globālās finanšu krīzes novēršanai bija nomierinājuši tirgus.

"Bažām par banku krīzi pagaidām nonākot aizmugures plānā, un nerodoties jauniem saspīlējumiem sistēmā, atgriežas investoru apetīte pēc nedaudz lielāka riska," sacīja "Hargreaves Lansdown" naudas un tirgu nodaļas vadītāja Suzanna Strītere.

Šveices lielākās bankas UBS akcijas cena pieauga par 5% pēc ziņām, ka tās vadītāja amatā atgriezīsies Serdžo Ermoti, kurš pārraudzīs pretrunīgi vērtēto "Credit Suisse" pārņemšanu.

Ermoti vadīja UBS no 2011. līdz 2020.gadam, atjaunojot bankas reputāciju pēc tam, kad 2008.gada finanšu krīzes laikā bankai bija nepieciešama Šveices valdības un centrālās bankas glābšana.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,0% līdz 32 717,60 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,4% līdz 4027,81 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,8% līdz 11 926,24 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,1% līdz 7564,27 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,2% līdz 15 328,78 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,4% līdz 7186,99 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,3% līdz 72,97 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,5% līdz 78,28 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 0,12% līdz 42,80 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien nemainījās un bija 1,0845 dolāri par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2342 līdz 1,2316 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 130,89 līdz 132,85 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 87,86 līdz 88,01 pensam par eiro.