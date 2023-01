Akciju cenas pieaug optimismā par Ķīnu un inflāciju

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien pārsvarā pieauga, palielinoties optimismam saistībā ar inflācijas tempu palēnināšanos un Ķīnas atkalatvēršanu pēc Covid-19 pandēmijas.

Gāzes cenas sasniedza 18 mēnešu zemāko līmeni, mazinoties bažām par tās piegādēm neparasti siltajā Eiropas ziemā. Kritās arī naftas cenas.

"Panikai līdzīgo situāciju no pērnā gada ir nomainījusi pārliecība, ka Eiropa pārcietīs šo ziemu bet jebkādām [gāzes] piegāžu problēmām," piezīmē klientiem atzina "Energi Danmark" analītiķi.

"Pieprasījums ir zems maigā [ziemas] laika dēļ, kamēr [gāzes] glabātavas ir pilnākas vairāk nekā parasti šajā gada laikā."

Akciju cenas šogad ir kāpušas, mazinoties bažām par recesiju pēc tam, kad pagājušonedēļ publicēti dati parādīja, ka ASV inflācija sasniegusi zemāko līmeni kopš 2021.gada oktobra.

Šie dati vairoja cerības, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nākammēnes pacels procentlikmes par 0,25 procentpunktiem, nevis tik strauji kā iepriekš. Tas mazināja bažas par iespējamu recesiju un ASV un citu valstu ekonomikās.

ASV dolāra vērtība pret citām galvenajām valūtām pieauga.

Kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība pakāpās virs 20 000 ASV dolāru, pieaugot investoru gatavībai uzņemties riskus.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV bija brīvdiena - Mārtina Lutera Kinga diena - un Volstrītas biržas tāpēc bija slēgtas.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,2% līdz 7860,07 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,3% līdz 15 134,04 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 7043,31 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 1,3% līdz 78,81 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,3% līdz 84,17 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0830 līdz 1,0824 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2210 līdz 1,2204 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 127,87 līdz 128,55 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,89 līdz 88,66 pensiem par eiro.