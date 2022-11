Akciju cenas pieaug pēc uzmundrinošiem ASV inflācijas datiem

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, ko veicināja uzmundrinoši ASV inflācijas dati.

Investoru noskaņojumu uzlaboja arī Ķīnas pasākumi savas ekonomikas atbalstīšanai.

ASV dolāra vērtība turpināja kristies pēc datiem, ka ASV vairumtirdzniecības cenu inflācijas temps oktobrī palēninājies, vairojot cerības, ka Federālā rezervju sistēma (FRS) varētu piebremzēt procentlikmju paaugstināšanu.

Otrdien publicētie dati parādīja, ka ražotāju cenas ASV oktobrī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērn, pieaugušas par 8%, tādējādi reģistrēts mazāks kāpums nekā septembrī, kad tās gada griezumā palielinājās par 8,4%.

"Lai gan FRS amatpersonas cenšas nesekot naratīvam, ka inflācija varbūt jau sasniegusi virsotni, skaitļi runā paši par sevi," sacīja "CMC Markets" tirgus analītiķis Maikls Hjūsons.

Akciju cenu kāpumu eirozonas biržās veicināja tas, ka Vācijas investoru pārliecības līmeni atspoguļojošais ZEW indekss novembrī paaugstinājies līdz mīnus 36,7 punktiem, salīdzinot ar mīnus 59,2 punktiem oktobrī, tādējādi reģistrēts piecos mēnešos augstākais līmenis.

Londonas biržas indekss samazinājās britu mārciņas vērtības kāpuma dēļ.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,2% līdz 33 592,92 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,9% līdz 3991,73 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,5% līdz 11 358,41 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,2% līdz 7369,44 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 14 378,51 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 6641,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,22% līdz 86,92 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,8% līdz 93,86 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0331 līdz 1,0354 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1751 līdz 1,1871 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 139,90 līdz 139,16 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,89 līdz 87,18 pensiem par eiro.