Akciju cenas pieaug pirms centrālo banku lēmumiem

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pārsvarā nedaudz pieauga, investoriem gaidot centrālo banku lēmumus par procentlikmēm.

Honkongas biržā akciju cenas pieauga par vairāk nekā 4% pēc Ķīnas Komunistiskās partijas Politbiroja signāliem, ka tas pastiprinās atbalstu ekonomikai.

"Šis entuziasms tomēr neizplatījās uz Eiropu un ASV, varbūt detaļu trūkuma dēļ par šiem stimulēšanas pasākumiem, bet arī tāpēc, ka [investoru] uzmanību novērsa [gaidāmās] centrālo banku sanāksmes tuvāko 48 stundu laikā," sacīja tirdzniecības platformas OANDA analītiķis Kreigs Erlams.

Progress inflācijas jomā var nozīmēt to, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) un Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņotu par savu pēdējo lēmumu paaugstināt procentlikmes.

FRS paziņos par savu lēmumu trešdien, bet ECB - ceturtdien.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien palielinājās par 0,1% līdz 35 438,07 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4567,46 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" pieauga par 0,6% līdz 14 144,56 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien palielinājās par 0,2% līdz 7691,80 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,1% līdz 16 211,59 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 0,2% līdz 7415,45 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,1% līdz 79,63 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,1% līdz 83,64 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 6,84% līdz 32,65 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1064 līdz 1,1058 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2829 līdz 1,2902 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 141,48 līdz 140,95 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 86,24 līdz 85,68 pensiem par eiro.