Akciju cenas pieaug Volstrītā, bet krītas Eiropas biržās

Akciju cenas otrdien pieauga Volstrītā, bet kritās Eiropas biržās pēc pesimistiskas Pasaules Bankas ekonomiskās prognozes, investoriem gaidot ASV inflācijas datu un uzņēmumu peļņas ziņojumu publicēšanu.

"Investori ir nogaidīšanas režīmā," sacīja "B.Riley Financial" analītiķs Ārts Hogans, atsaucoties uz ceturtdien gaidāmu ASV inflācijas ziņojumu un piektdien gaidāmiem "JPMorgan Chase" un citu banku peļņas ziņojumiem.

Volstrītas indeksu kāpuma līderis bija indekss "Nasdaq Composite", kura palielināšanos par 1,0% noteica "Amazon", "Facebook" māteskompānijas "Meta Platforms" un citu uzņēmumu akciju cenu pieaugums.

Investoriem tomēr vairāk rūp ceturtdien gaidāmais ziņojums par ASV patēriņa cenu indeksu (CPI). Domājams, ka tas parādīs mērenāku inflāciju pēc lieliem cenu kāpumiem pērn.

CPI dati tiks izvērtēti saistībā ar to iespējamu ietekmi uz ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) monetāro politiku. FRS īsteno agresīvu procentlikmju celšanu, mēģinot iegrožot inflāciju.

FRS vadītājs Džeroms Pauels otrdien savā runā Zviedrijā neizteicās par to, kādi varētu būt centrālās bankas lēmumi monetārās politikas jomā nākotnē, bet sacīja, ka FRS izolētība no vēlēšanu politikas ļauj tai pēc vajadzības celt procentlikmes, "neapsverot īstermiņa politiskus faktorus".

Pasaules Banka (PB) otrdien publiskotajās jaunākajās ekonomikas prognozēs samazināja pasaules šā gada iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi līdz 1,7%, un tas ir par gandrīz par pusi mazāk nekā tā lēsa iepriekšējās prognozēs jūnijā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,6% līdz 33 704,10 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 3919,25 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,0% līdz 10 742,63 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,4% līdz 7694,49 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 14 774,60 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 6869,14 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,7% līdz 75,12 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,6% līdz 80,10 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0730 līdz 1,0739 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2184 līdz 1,2153 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 131,88 līdz 132,21 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,07 līdz 88,34 pensiem par eiro.