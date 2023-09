Akciju cenas pieaug Volstrītā, bet krītas Eiropas biržās

Akciju cenas pirmdien nedaudz pieauga Volstrītā, bet kritās Eiropas biržās, tirgus dalībniekiem gaidot šonedēļ paredzamos ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) un Anglijas Bankas lēmumus par procentlikmēm.

"Šodien nekas nenotika, ja neskaita ziņas par saujiņu akciju, bet tirgus gaida, ko darīs FRS," sacīja "Bokeh Capital Partners" analītiķe Kimberlija Foresta.

Ir gaidāms, ka FRS trešdien nemainīs procentlikmes, bet Anglijas Banka ceturtdien tās paaugstinās. Investori arī gaida, kādu lēmumu šonedēļ pieņems Japānas Banka.

Naftas cenām tuvojoties 100 ASV dolāriem par barelu, pieaug bažas, ka inflācija paliks augstā līmenī ilgāku laiku.

Naftas cenas turpināja pieaugt, Krievijai un Saūda Arābijai ierobežojot jēlnaftas ieguves apjomu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 34 624,30 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 4453,53 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 13 710,24 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,8% līdz 7652,94 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1,1% līdz 15 727,12 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 7276,14 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,8% līdz 91,48 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,5% līdz 94,43 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 5,5% līdz 34,48 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0657 līdz 1,0693 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2383 līdz 1,2387 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 147,85 līdz 147,58 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,06 līdz 86,30 pensiem par eiro.