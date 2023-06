Akciju cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, bet naftas cenas kritās, tirgus dalībniekiem apsverot vāja jēlnaftas pieprasījuma prognozi.

WTI markas jēlnaftas cena Ņujorkas biržā un "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka dienu pēc tam, kad tās bija pieaugušas pēc Saūda Arābijas paziņojuma par ieguves apjoma samazināšanu jūlijā.

"Naftas cenas ir pakļautas spiedienam (..) jo Saūda Arābijas ieguves apjoma samazināšanas efekts apsīkst un iestājas vāja pieprasījuma radītā realitāte," atzīmēja uzņēmuma "Interactive Investor" investīciju vadītāja Viktorija Skolara.

Akciju cenas Āzijas biržās pārsvarā kritās, investoriem reaģējot uz negaidīto Austrālijas Rezervju bankas (RBA) procentlikmju paaugstināšanu. RBA pacēla galveno procentlikmi par 25 bāzes punktiem līdz 4,1%, kas ir augstākais līmenis kopš 2012.gada maija.

Akciju cenas Eiropas un ASV biržās sākumā kritās, bet vēlāk pieauga, noslēdzot tirdzniecības sesiju ar kāpumu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 33 573,28 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 4283,85 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 13 276,42 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,4% līdz 7209,00 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,2% līdz 15 992,44 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 7209,00 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,6% līdz 71,74 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,5% līdz 76,29 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 12,70% līdz 24,86 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0713 līdz 1,0696 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2438 līdz 1,2427 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 139,58 līdz 139,65 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,13 līdz 86,07 pensiem par eiro.