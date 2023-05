Akciju cenas sarūk ASV, bet kāpj Eiropā

Akciju cenas Eiropā piektdien lielākoties pieauga, savukārt ASV biržās kritās pēc republikāņu paziņojuma par pauzi sarunās par valsts parāda griestu paaugstināšanu.

ASV Kongresa Pārstāvju palātas spīkers republikānis Kevins Makartijs piektdien pavēstīja par pārtraukumu sarunās par valsts parāda griestu paaugstināšanu, savukārt Baltā nama amatpersona atzina, ka starp demokrātiem un republikāņiem ir lielas domstarpības, tāpēc sarunas ir sarežģītas.

"Mums ir nepieciešama Baltā nama nostājas maiņa, taču pagaidām tādas nav. Tāpēc mums vajadzīga pauze," žurnālistiem sacīja Makartijs.

Viņš norādīja, ka demokrātiem jāpiekrīt izdevumu samazināšanai.

ASV finanšu ministre Dženeta Jelena maija sākumā brīdināja, ka ASV jau 1.jūnijā varētu apsīkt finanšu līdzekļi un valsts varētu piedzīvot parāda maksājumu defoltu, ja Kongress nepalielinās vai uz laiku neatcels parādsaistību griestus. Savienoto Valstu parādsaistību griesti pašlaik ir 31,4 triljoni dolāru.

"Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs norādīja, ka akciju cenu kritums nav bijis liels, un tas liecina, ka tirgi ir pārliecināti, ka "kaut kas tiks izdarīts, lai nebūtu defolta".

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien saruka par 0,3% līdz 33 426,63 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,1% līdz 4191,98 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 12,657,90 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kāpa par 0,2% līdz 7756,87 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,7% līdz 16 275,38 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 7491,96 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien saruka par 0,4% līdz 71,55 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 0,4% līdz 75,58 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena piektdien palielinājās par 1,3% līdz 30,18 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kāpa no 1,0770 līdz 1,0810 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2409 līdz 1,2448 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 138,71 līdz 137,94 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,80 līdz 86,82 pensiem par eiro.