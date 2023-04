Akciju cenas sarūk bažās par autobūves sektora problēmām un ekonomiku

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā saruka bažās par autobūves sektora problēmām un jaunu procentlikmju paaugstināšanu iespējamību ar mērķi iegrožot augsto inflāciju.

Visi Volstrītas galvenie indeksi kritās. Arī Eiropas galveno biržu indeksi lielākoties saruka, bet Āzijas biržās akciju cenas mainījās dažādos virzienos.

Autobūvnieku akciju cenas smagi skāra elektromobiļu ražotāja "Tesla" paziņojums, ka tas šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar 2,5 miljardu dolāru peļņu, kas ir par 24% mazāka nekā attiecīgajā laika periodā pērn.

"Tesla" akcijas cena saruka par apmēram 10%, bet "Ford" un GM akciju cenas kritās par aptuveni 3%.

Francijas autobūvnieka "Renault" akcijas cena samazinājās par gandrīz 8%, bet "Stellantis" akcijas cena saruka par vairāk nekā 5%. Frankfurtes biržā BMW un "Mercedes-Benz" akciju cenas kritās par vairāk nekā 3%, bet "Volkswagen" akcijas cena - par 2,5%.

Telekomunikāciju sektorā Somijas uzņēmuma "Nokia" akcijas cena saruka par vairāk nekā 9% pēc ziņām par šī uzņēmuma peļņu, kas bijusi mazāka par gaidīto, jo patērētāji ierobežojuši tēriņus.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgajām valūtām samazinājās.

Pasaules naftas cenas kritās par vairāk nekā 2% bažās par jēlnaftas pieprasījuma samazināšanos pēc nelabvēlīgu ASV ekonomikas datu publicēšanas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,3% līdz 33 786,62 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,6% līdz 4129,79 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,8% līdz 12 059,56 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 7902,61 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,6% līdz 15 795,97 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7538,71 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 2,4% līdz 80,81 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,4% līdz 81,10 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 0,66% līdz 40,57 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0955 līdz 1,0972 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2439 līdz 1,2442 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 134,72 līdz 134,24 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,07 līdz 88,15 pensiem par eiro.