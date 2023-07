Akciju cenas turpina krist

Analītiķi norāda, ka Eiropā investoru noskaņojumu aptumšoja dati par ekonomiskās aktivitātes samazināšanos eirozonā.

Savukārt ASV vēlmi pirkt akcijas mazināja publiskotā Federālās rezervju sistēmas Atvērtā tirgus komitejas jūnija sēdes stenogramma, kas liecina, ka FRS šogad vēl divas reizes varētu palielināt bāzes procentlikmi.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien samazinājās par 0,4% līdz 34 288,64 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2,% līdz 4446,82 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kritās par 0,2% līdz 13 791.,65 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien samazinājās par 1% līdz 7442,10 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,6% līdz 15 937,58 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 0,8% līdz 7310,81 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien palielinājās par 0,7% līdz 71,79 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,5% līdz 76,65 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien saruka par 2,9% līdz 34,37 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien samazinājās no 1,0879 līdz 1,0857 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2713 līdz 1,2704 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,47 līdz 144,65 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 85,57 līdz 85,43 pensiem par eiro.