Akciju cenas Volstrītā kāpj pēc tehnoloģiju uzņēmumu paziņojumiem

Akciju cenas Volstrītā otrdien pieauga pēc tehnoloģiju uzņēmumu paziņojumiem par mākslīgā intelekta izmantošanu.

"Microsoft" un "Google" māteskompānijas "Alphabet" akciju cenas pieauga par vairāk nekā 4% pēc paziņojumiem par jauniem produktiem, kuros paredzēts izmantot mākslīgo intelektu.

"Šī tehnoloģija ievērojami pārveidos jebkuru programmatūras kategoriju," pavēstīja "Microsoft" izpilddirektors Satja Nadella uzņēmuma mītnē rīkotā pasākumā, kurā tika parādīts, kā interneta pārlūkā "Bing" tiks integrētas uz valodu bāzēta mākslīgā intelekta iespējas.

Kāpums Volstrītā notika pirms ASV prezidenta Džo Baidena ikgadējās runas par valsts stāvokli. Ir gaidāms, ka viņš tajā uzsvērs pozitīvās pārmaiņas darbaspēka tirgū un progresu inflācijas samazināšanā.

Londonas biržas indekss pieauga, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi kritās. Londonas biržas indeksa kāpumu veicināja Lielbritānijas naftas kompānijas BP akcijas cenas palielināšanās par 7%.

Naftas cenas pieauga otro dienu pēc kārtas pēc Irākas Kurdistānas paziņojuma, ka tā aptur naftas eksportu caur Turciju piesardzības apsvērumu dēļ pēc postošās zemestrīces Turcijā un Sīrijā. Irākas Kurdistāna parasti eksportē caur Turciju apmēram 450 000 barelu naftas dienā.

Analītiķi arī norādīja uz naftas pieprasījuma palielināšanos Ķīnā kā faktoru, kas veicina naftas cenu kāpumu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,8% līdz 34 156,69 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,3% līdz 4164,00 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,9% līdz 12 113,79 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,4% līdz 7864,71 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 15 320,88 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7132,35 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 4,1% līdz 77,14 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,3% līdz 83,69 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien kritās par 4,66% līdz 55,40 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0726 līdz 1,0732 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2019 līdz 1,2043 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 132,66 līdz 131,07 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 89,24 līdz 89,03 pensiem par eiro.