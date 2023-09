Akciju cenas Volstrītā mainās dažādos virzienos, Eiropas biržās krītas

Akciju cenas Volstrītā trešdien mainījās dažādos virzienos pēc ASV inflācijas datu publiskošanas, bet akciju cenas Eiropas biržās kritās pirms Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmuma par procentlikmēm.

Gada inflācija ASV augustā pieaugusi līdz 3,7% salīdzinājumā ar 3,2% jūlijā, tādējādi kāpums reģistrēts otro mēnesi pēc kārtas, liecināja Nodarbinātības ministrijas trešdien publiskotie dati. Analītiķi bija prognozējuši, ka gada inflācija augustā pieaugs līdz 3,6%.

Inflācijas kāpumu ASV galvenokārt veicinājusi degvielas cenu sadārdzināšanās.

Investori trešdien vērtēja šos inflācijas datus un to ietekmi uz ASV Federālo rezervju sistēmu (FRS), kas nākamnedēļ savā sanāksmē spriedīs par procentlikmēm. Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" kritās, bet indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pieauga.

"Vispār nav nekā, kas mainītu FRS plānus nākamās nedēļas sanāksmē saglabāt procentlikmes nemainīgas," sacīja "Capital Economics" galvenā ASV ekonomista vietnieks Endrū Hanters.

Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi samazinājās pirms ceturtdien gaidāma ECB lēmuma par procentlikmēm.

Britu naftas kompānijas BP akcijas cena kritās par 2,8% pēc tās vadītāja Bernarda Lūnija negaidītas atkāpšanās no amata.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,2% līdz 34 575,53 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,1% līdz 4467,44 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 13 813,59 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 7525,99 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,4% līdz 15 654,03 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 7222,57 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,4% līdz 88,52 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,2% līdz 91,88 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 6,1% līdz 36,82 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0754 līdz 1,0733 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2492 līdz 1,2490 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 147,08 līdz 147,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,19 līdz 85,91 pensam par eiro.