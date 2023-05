Akciju cenas Volstrītā pieaug cerībās uz ASV parāda defolta novēršanu

Akciju cenas Eiropas biržās trešdien mainījās dažādos virzienos, bet Volstrītā pieauga cerībās uz vienošanos par ASV parāda defolta novēršanu.

Lai gan ASV prezidenta Džo Baidena un Kongresa sarunās vēl nav panākts kompromiss par valsts parāda griestu pacelšanu, Baidens bija "pārliecināts", ka parāda defolts nenotiks, savukārt Pārstāvju palātas spīkers republikānis Kevins Makartijs sacīja, ka ir "optimistiski noskaņots par mūsu spēju strādāt kopā".

Akciju tirgi turpināja vērot šīs sarunas. "Mēs to esam redzējuši daudzas reizes iepriekš, tas vienmēr tiek atrisināts. Bet nezināmais faktors ir republikāņu kongresmeņu politika," sacīja LBBW analītiķis Karls Heilings.

Baidenam bija paredzēts piedalīties G7 samitā Japānā, bet viņš ir atcēlis pēc tam plānotos apmeklējumus Papua-Jaungvinejā un Austrālijā un svētdien atgriezīsies Vašingtonā, jo ir atlicis maz laika vienošanās panākšanai par valsts parāda griestiem.

Republikāņi pieprasa tēriņu samazināšanu kā nosacījumu likumprojekta pieņemšanai par parāda griestu pacelšanu, bet demokrāti grib parāda griestu paaugstināšanu bez nosacījumiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,2% līdz 33 420,77 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 4158,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 12 500,57 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,4% līdz 7723,23 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 0,3% līdz 15 951,30 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 7399,44 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 2,8% līdz 72,83 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,7% līdz 76,96 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 0,41% līdz 31,95 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0862 līdz 1,0841 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru nemainījās un bija 1,2488 dolāri par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 136,39 līdz 137,63 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,00 līdz 86,79 pensiem par eiro.