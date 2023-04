Akciju cenas Volstrītā pieaug pēc labas 'Meta' peļņas

Akciju cenas Volstrītā ceturtdien pieauga pēc labas "Facebook" māteskompānijas "Meta" peļņas un dažādu ASV ekonomikas datu publicēšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Meta" akcijas cena pieauga par apmēram 14% pēc tam, kad šī uzņēmuma ziņojums par 5,7 miljardu ASV dolāru peļņu pirmajā ceturksnī radīja atvieglojumu tirgū.

Šī "Meta" peļņa, kā arī iepriekš šonedēļ publicētas ziņas par labu "Microsoft" un "Alphabet" peļņu "palīdzēja radīt atvieglojumu, ka [tehnoloģiju nozares] lielie līderi vēl uzrāda relatīvi labu sniegumu no operacionālā viedokļa un saglabā savu pozīciju kā tirgus līderi," atzina "Briefing.com".

Eiropas un Āzijas biržās akciju cenas mainījās dažādos virzienos.

ASV bankas "First Republic Bank" akcijas cena, kas iepriekšējās divas dienas bija ievērojami kritusies, ceturtdien pieauga par 8,8%. Palielinājās arī citu ASV reģionālo banku akciju cenas.

Naftas cenas nedaudz pieauga pēc trešdien piedzīvotā krituma.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,6% līdz 33 826,16 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,0% līdz 4135,35 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,4% līdz 12 142,24 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,3% līdz 7831,58 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 40 pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 15 800,45 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 7483,84 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 74,76 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,9% līdz 78,37 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 1,27% līdz 39,04 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1041 līdz 1,1033 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2469 līdz 1,2498 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 133,67 līdz 134,02 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,55 līdz 88,24 pensiem par eiro.