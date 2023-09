Akciju cenu izmaiņām nav vienotas tendences pasaulē

Akciju cenas pasaules biržās otrdien mainījās dažādos virzienos pirms ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) lēmuma par procentlikmēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Naftas cenas īslaicīgi sasniedza 10 mēnešu augstāko līmeni, bet noslēdza tirdzniecības sesiju ar kritumu, ko noteica bažas par jēlnaftas pieprasījumu.

"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā otrdien pakāpās virs 95 ASV dolāriem par barelu pirmoreiz kopš pērnā novembra, bet vēlāk kritās.

Naftas cenu kritums saskanēja ar nelielu akciju cenu samazināšanos Volstrītā.

Ir gaidāms, ka FRS trešdien nolems nemainīt procentlikmes, tomēr tirgi fokusējas uz procentlikmju papildu paaugstināšanām vēlāk šogad.

Šonedēļ savus lēmumus monetārās politikas jomā paziņos arī Anglijas Banka un Japānas Banka, kā arī Norvēģijas, Šveices un Zviedrijas centrālās bankas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,3% līdz 34 517,73 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 4443,95 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 13 678,19 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,1% līdz 7660,20 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,4% līdz 15 664,48 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 7282,12 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,3% līdz 91,20 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,1% līdz 94,34 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 6,7% līdz 36,78 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0692 līdz 1,0681 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2383 līdz 1,2393 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 147,61 līdz 147,86 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,34 līdz 86,17 pensiem par eiro.