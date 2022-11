Akciju cenu izmaiņām nav vienotas tendences

Akciju cenas pasaules biržās otrdien mainījās dažādos virzienos, investoriem Eiropā un ASV saglabājot piesardzību pirms svarīgu ASV ekonomikas datu publicēšanas un trešdien gaidāmas ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela uzrunas.

Āzijas biržās akciju cenas pieauga, jo Ķīnā otrdien tika novērsti protesti pret Covid-19 ierobežojumiem, bet šī tendence neizraisīja līdzīgu reakciju Eiropas biržās un Volstrītā.

Pauela uzruna Brukingsa Institūtā paredzēta laikā, kad tirgi gaida ASV centrālās bankas drīzu pāreju uz mērenāku politiku procentlikmju celšanā, kas ir vērsta pret augošo inflāciju.

"Tirgiem ir iespēja rīt pieredzēt augstākas akciju cenas, ja vien viņš nesagādās kādu pārsteigumu," sacīja LBBW analītiķis Karls Heilings.

Piektdien ir gaidāma ASV nodarbinātības datu publicēšana, kas var ietekmēt FRS monetārās politikas plānus.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien nemainījās un bija 33 852,53 punkti, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 3957,63 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 10 983,78 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,5% līdz 7512,00 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 14 355,45 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 6668,97 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,2% līdz 78,20 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 0,2% līdz 83,03 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0340 līdz 1,0332 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1959 līdz 1,1952 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 138,95 līdz 138,67 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,45 līdz 86,42 pensiem par eiro.