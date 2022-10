Akciju un naftas cenas krītas, ASV dolāra vērtība kāpj

Akciju un naftas cenas pasaules biržās pirmdien kritās, bet ASV dolāra vērtība pieauga pēc ASV nodarbinātības datu publicēšanas, kuri liecina par jaunu darbavietu radīšanas tempa nelielu palēnināšanos, kas tomēr nenovērš agresīvu procentlikmju celšanu arī turpmāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šonedēļ ir gaidāma jaunāko datu publicēšana par ASV patēriņa cenu indeksu, kas atjauninās inflācijas rādītāju.

"Ja inflācija vēl arvien būs spītīgi paaugstināta, tas draudēs satricināt tirgus un atbalstīt ASV dolāru," bija teikts "Convera" analītiķa Džo Manimbo piezīmē klientiem.

Analītiķi uzskata, ka ASV dolāra vērtības kāpums pirmdien atspoguļo arī Krievijas-Ukrainas konflikta saasināšanos, kas veicina dolāra izvēlēšanos par drošu investīciju.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,3% līdz 29 202,88 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 3612,39 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,0% līdz 10 542,10 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,5% līdz 6959,31 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 12 272,94 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 5840,55 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 1,6% līdz 91,13 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,8% līdz 96,19 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 0,9745 līdz 0,9708 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1086 līdz 1,1059 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,25 līdz 145,72 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,90 līdz 87,76 pensiem par eiro.