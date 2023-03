Akciju un naftas cenas krītas, ASV dolāra vērtība pieaug

Akciju cenas pasaules biržās otrdien kritās, naftas cenas saruka un ASV dolāra vērtība pieauga pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela brīdinājuma, ka ASV centrālā banka var pastiprināt procentlikmju celšanu ar mērķi iegrožot inflāciju.

Investori bija gaidījuši signālus par to, kad FRS varētu iepauzēt savu procentlikmju paaugstināšanas ciklu. Tomēr Pauels paziņoja, ka ASV centrālā banka "būs gatava palielināt procentlikmju celšanas tempu" pēc labiem ekonomikas datiem.

FRS un citas centrālās bankas pasaulē ir cēlušas procentlikmes, mēģinot iegrožot gadu desmitos augstāko inflāciju, bet šī politika arī var novest ekonomikas recesijā.

"Akciju tirgus pāršalca liela vilšanās nopūta, jo investori atkal saprata, ka FRS darbs, mēģinot iegrožot inflāciju ASV, ne tuvu nav beidzies," sacīja "Hargreaves Lansdown" naudas un tirgu nozares vadītāja Suzanna Strītere.

ASV dolāra vērtība pieauga pret britu mārciņu, eiro un Japānas jenu, jo augstākas procentlikmes padara ASV valūtu pievilcīgāku investoriem.

Naftas cenas, kas tiek denominētas dolāros, kritās par vairāk nekā 3%, daļēji reaģējot uz ASV dolāra vērtības palielināšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 1,7% līdz 32 856,46 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,5% līdz 3986,37 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,3% līdz 11 530,33 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,1% līdz 7919,48 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,6% līdz 15 559,53 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 7339,27 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 3,6% līdz 77,58 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,4% līdz 83,29 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 2,90% līdz 43,37 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0681 līdz 1,0552 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2025 līdz 1,1827 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 135,93 līdz 137,13 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,82 līdz 89,19 pensiem par eiro.