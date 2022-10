Akciju un naftas cenas krītas, britu mārciņas vērtība pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien kritās, investoriem gaidot datus par ASV inflāciju.

Britu mārciņas vērtība pieauga un Lielbritānijas valdības obligāciju ienesīgums palielinājās, Anglijas Bankai apstiprinot, ka tā piektdien izbeigs īstermiņa programmu obligāciju uzpirkšanai.

Galvenie Volstrītas indeksi nedaudz saruka laikā, kad akciju tirgi gaida ziņojuma par ASV patēriņa cenu indeksu (CPI) publicēšanu ceturtdien. ASV investori trešdien izsvēra datus, ka ASV vairumtirdzniecības cenu inflācija septembrī pieaugusi par 0,4% - vairāk, nekā bija gaidāms.

Naftas cenas kritās pēc tam, kad OPEC samazināja naftas pieprasījuma pieauguma prognozi šim un nākamajam gadam par pusmiljonu barelu naftas dienā, atsaucoties uz "jaunākajām makroekonomikas tendencēm un naftas pieprasījuma attīstību dažādos reģionos".

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,1% līdz 29 210,85 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 3577,03 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 10 417,10 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,9% līdz 6826,15 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,4% līdz 12 172,26 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 5818,47 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 2,3% līdz 87,27 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,9% līdz 92,45 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 0,9708 līdz 0,9707 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,0968 līdz 1,1101 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 145,86 līdz 146,86 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,52 līdz 87,41 pensam par eiro.