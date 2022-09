Akciju un naftas cenas krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien kritās, investoriem turpinot bažīties par augstu infāciju un jaunu procentlikmju paaugstināšanu iespējamību, kas palielina recesijas riskus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Naftas cenas saruka pēc Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) brīdinājuma, ka jēlnaftas pieprasījuma palielināšanās varētu apstāties šī gada pēdējos mēnešos.

"Tirgi vēl arvien ir nervozi pēc nesenajiem sevišķi augstas inflācijas rādītājiem, kas otrdien noveda pie krasas akciju izpārdošanas," piezīmē klientiem rakstīja ASV firmas "Schwab" analītiķi.

Pasaules Banka brīdināja, ka ir pieauguši globālas recesijas riski, pasaules centrālajām bankām padarot stingrāku savu monetāro politiku.

ASV inflācijas dati pastiprināja uzskatu, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) nākamnedēļ palielinās bāzes procentlikmi par 0,75 procentpunktiem; daži analītiķi pieļauj iespējamību, ka FRS varētu spert vēl agresīvāku soli.

Patēriņa cenas pasaulē šogad piedzīvo ievērojamu kāpumu, ko saasina Krievijas iebrukums Ukrainā, kura dēļ pieaugušas energoresursu un pārtikas cenas, kā arī piegādes ķēžu problēmas, kuras pasliktina Covid-19 lokdauni Ķīnā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,6% līdz 30 961,82 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,1% līdz 3901,35 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samaznājās par 1,4% līdz 11 552,36 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 7274,08 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,7% līdz 12 937,69 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,2% līdz 6147,37 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 3,8% līdz 85,10 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,5% līdz 90,84 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 0,9981 līdz 0,9997 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1539 līdz 1,1472 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 143,08 līdz 143,45 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,49 līdz 87,14 pensiem par eiro.