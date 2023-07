Akciju vērtība pasaulē aug

Akciju cenas pasaules biržās trešdien pārsvarā pieauga, investoriem kļūstot arvien vairāk pārliecinātiem par to, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) drīz izbeigs procentlikmju paaugstināšanas ciklu.

Londonas biržas indekss palielinājās, samazinoties inflācijai Lielbritānijai.

Cenas akciju tirgos lielākoties ir kāpušas, kopš pagājušonedēļ publicēti dati parādīja, ka ASV inflācija turpina samazināties virzienā uz FRS nosprausto mērķi - 2%.

Arī citi rādītāji, kas liecina par ASV ekonomikas labu stāvokli, raisīja cerību, ka ASV centrālā banka ir tuvu procentlikmju paaugstināšanas kampaņas izbeigšanai, neizraisot ekonomikas recesiju.

Investori paredz, ka FRS paaugstinās procentlikmes savā sanāksmē nākamnedēļ, bet vēlāk tās nemainīs.

Naftas cenas kritās, neraugoties uz bažām par jēlnaftas piedāvājumu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien palielinājās par 0,3% līdz 35 061,21 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,2% līdz 4565,72 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kāpa par mazāk nekā 0,1% līdz 14 358,02 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien palielinājās par 1,8% līdz 7588,20 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,1% līdz 16 108,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,1% līdz 7326,94 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,5% līdz 75,35 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,2% līdz 79,46 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 0,39% līdz 26,96 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1235 līdz 1,1204 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3040 līdz 1,2937 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 138,87 līdz 139,71 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 86,13 līdz 86,59 pensiem par eiro.