Amerikāņi priecīgi: akciju cenas pieaug, samazinoties inflācijai ASV

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga pēc datu publicēšanas par ASV gada inflācijas tālāku samazināšanos maijā, kas vairoja cerības, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) iepauzēs procentlikmju paaugstināšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV Nodarbinātības ministrijas otrdien publiskoti dati liecināja, ka gada inflācija maijā samazinājusies līdz 4% salīdzinājumā ar 4,9% aprīlī, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2021.gada marta, turklāt inflācijai kritums fiksēts vienpadsmito mēnesi pēc kārtas. Analītiķi bija prognozējuši, ka gada inflācija maijā samazināsies līdz 4,1%.

ASV dolāra vērtība samazinājās pret eiro un britu mārciņu, bet pieauga pret Japānas jenu.

Inflācijas dati atbilda tirgu pieņēmumam, ka FRS atturēsies no procentlikmju paaugstināšanas savā sanāksmē trešdien, sacīja "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs.

ASV centrālā banka ir pacēlusi procentlikmes 10 reizes pēc kārtas, cīnoties pret paaugstinātu inflāciju. Investori bažījas, ka augstākas aizņemšanās izmaksas novedīs ekonomiku recesijā.

Ir gaidāms, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien paaugstinās procentlikmes, neraugoties uz eirozonas ieslīgšanu recesijā. Kanāda un Austrālija pacēla procentlikmes pagājušajā nedēļā.

Ķīnas centrālā banka otrdien samazināja īstermiņa procentu likmi, tādējādi cenšoties veicināt valsts ekonomikas izaugsmi. Bankas lēmums paredz, ka repo septiņu dienu likme samazināta no 2% līdz 1,9%, un tas ir pirmais šāds samazinājums kopš pērnā gada augusta.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,4% līdz 34 212,12 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 4369,01 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,8% līdz 13 573,32 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,3% līdz 7594,78 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,8% līdz 16 230,68 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 7290,80 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 3,4% līdz 69,42 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,4% līdz 74,29 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 16,16% līdz 36,05 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0757 līdz 1,0796 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2509 līdz 1,2612 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 139,60 līdz 140,17 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,99 līdz 85,58 pensiem par eiro.