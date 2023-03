Amerikāņi var būt pārliecināti, ka banku sistēma ir drošībā, saka Baidens

Akciju cenas pirmdien kritās Eiropas biržās, bet Volstrītā mainījās dažādos virzienos pēc tam, kad ASV prezidents Džo Baidens paziņoja, ka Savienoto Valstu banku sistēma ir drošībā pēc bankas "Silicon Valley Bank" (SVB) pēkšņās maksātnespējas.

Tirdzniecības sesijas biržās notika pēc tam, kad ASV finanšu uzraudzības iestādes apturēja ASV 16. lielākās bankas SVB darbību, lai aizsargātu noguldītājus, un regulatori pārņēma Ņujorkas banku "Signature Bank", kurā apmēram trešdaļa noguldījumu ir kriptovalūtās.

ASV valsts obligāciju ienesīgums samazinājās, investoriem uzskatot, ka problēmas reģionālajā banku sektorā var pamudināt ASV Federālo rezervju sistēmu (FRS) kļūt uzmanīgākai ar procentlikmju paaugstināšanu.

"Amerikāņi var būt pārliecināti, ka banku sistēma ir drošībā. Jūsu noguldījumi jums būs pieejami, kad būs tāda vajadzība," Baltajā namā sacīja Baidens, komentējot pašreizējo situāciju ASV finanšu sektorā. Tāpat ASV prezidents pavēstīja, ka lūgs pieņemt stingrākus banku regulējošus noteikumus, bet SVB vadītāji tiks atlaisti.

ASV investorus satrauca citu vidēji lielu banku akciju cenu strauja krišanās. Bankas "First Republic" akcijas cena kritās par apmēram 62%, "KeyCorp" akcijas cena - par 27,3%, bet "Zions Bancorp" akcijas cena - par 25,7%.

"Tālāku procentlikmju paaugstināšanu perspektīva šodien noteikti ir atkāpusies, bet galvenais fokuss tagad ir uz satraukumu par to, cik tālu šī krīze izplatīsies," sacīja tiešsaistes tirdzniecības platformas IG galvenais tirgus analītiķis Kriss Bošamps.

Bažas par banku krīzes tālāku izplatīšanos pirmdien dominēja Eiropas tirgos. Vācijas finanšu regulators un Francijas centrālā banka centās pārliecināt, ka SVB krahs nerada draudus finanšu stabilitātei.

Francijas bankas "BNP Paribas" akcijas cena saruka par 6,8%, bet "Societe Generale" akcijas cena kritās par 6,2%. Itālijas bankas "Unicredit" akcijas cena samazinājās par 9,0%, Spānijas "Santander" akcijas cena - par 7,4%, bet "Deutsche Bank" akcijas cena saruka par 4,9%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,3% līdz 31 819,14 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 3855,76 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,5% līdz 11 188,84 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 2,6% līdz 7548,63 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,0% līdz 14 959,47 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 2,9% līdz 7011,50 punktiem. Milānas biržas indekss FTSE MIB kritās par 4,0% līdz 26 183,54 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 2,5% līdz 74,80 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,4% līdz 80,77 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 6,19% līdz 49,58 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0643 līdz 1,0731 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2035 līdz 1,2181 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 135,09 līdz 133,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,40 līdz 88,02 pensiem par eiro.