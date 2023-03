Amerikāņu uzraugi iecērt zobus lielākajā kriptovalūtu platformā

Jau pagājušā gada pavasarī, kad sabruka “Terra/Luna” kriptovalūta un ar to saistītais uzņēmums, tika lēsts, ka no tirgus pazuda 450 miljardi ASV dolāru, digitālajām monētām strauji zaudējot vērtību. Katras nākamās nedienas izmaksāja vēl miljardus tiem investoriem, kas laikus nebija aizgājuši no šī nestabilā tirgus.

Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc, kā jau iepriekš “Delfi Bizness” rakstījis, gan Eiropā, gan ASV, gan arī citviet pasaulē tiek ieviesti un meklēti jauni veidi, kā regulēt nozari. Nu regulatori ir vērsušies pret pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu “Binance”.

Aizliegtas darbības

Amerikāņiem nav atļauts spekulēt ar kriptovalūtu cenas izmaiņām, ja pašiem nepieder šīs konkrētās kriptovalūtas. Kā raksta CNN, amerikāņu komisija – uzraugs, kas atbild par preču nākotnes līgumu tirdzniecības tirgu (Commodity Futures Trading Commission – CFTC), uzskata, ka “Binance” ir ne tikai ļāvusi amerikāņiem to darīt, bet arī īpašiem klientiem mācījusi, kā apiet ierobežojumus.

Komisija, kas regulē ASV atvasināto instrumentu tirdzniecību, sacīja, ka uzņēmums un tā izpilddirektors Čaņpeņs Žao “uzdeva saviem darbiniekiem un klientiem apiet kontroli, lai palielinātu korporatīvo peļņu”. Pats vadītājs šos pārmetumus noraida un raksta, ka pirmajā brīdī apsūdzība ir veidota, balstoties uz nepilnīgi aprakstītiem faktiem, kurus uzņēmums pilnā apjomā komentēs vēlāk.

“Mēs plānojam arī turpmāk cienīt ASV un citus regulatorus visā pasaulē un sadarboties ar tiem,” raksta Žao.