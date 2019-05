Ameriks pērn turpinājis audzēt ienākumus no ātro kredītu kompānijām, tiem sasniedzot 315 000 eiro

Bijušā Rīgas vicemēra Andra Amerika (GKR) ienākumi no ātro kredītu kompānijām pērn pieauguši par 70 000 eiro, sasniedzot 315 000 eiro atzīmi, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2018. gadu.

No ātro kredītu uzņēmuma AS "4finance" Ameriks procentos pērn guvis 35 267 eiro lielu peļņu, bet no AS "Mogo" – 279 782 eiro. Gadu iepriekš politiķa ienākumi no šīm kompānijām bija 235 000 eiro, savukārt 2016. gadā – 200 000 eiro.

Vēl 47 808 eiro politiķis aizvadītajā gadā saņēmis par darbu Rīgas brīvostas pārvaldē, 27 640 eiro –par darbu Rīgas domē, bet 5500 eiro – procentmaksājumos no bankas "Citadele".

Kopumā gan Amerika ienākumi veido gandrīz 395 000 eiro, kas ir par 250 000 eiro mazāk nekā gadu iepriekš, kad ienākumus bija deklarējis 640 000 eiro apmērā. 2017. gadā lielāko daļu viņa ienākumu gan veidoja darījumi ar "Swedbank" vērtspapīriem.

Amerikam joprojām pieder pieci nekustamie īpašumi – trīs Brocēnos un pa vienam Brocēnu novadā un Jūrmalā, kā arī 2017. gadā ražota automašīna "Volvo V90".

Tāpat viņam pieder obligācijas 300 000 ASV dolāru, kā arī 100 000 eiro un 2,8 miljonu eiro apmērā, kas nozīmē, ka gada laikā obligāciju apjoms pieaudzis par 300 000 eiro.

Kopumā skaidrās naudas uzkrājumos domniekam reģistrēti 9000 eiro, bet bezskaidrās – 292 177 eiro un 68 142 dolāri.

Vēl pērn viņš izsniedzis aizdevumu 55 000 eiro apmērā.

Ameriks pārskata periodā ir veicis vairākus darījumus, kurus jānorāda deklarācijā, jo to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās mēnešalgas, piemēram, biedra naudā samaksājis 5000 eiro, izņēmis skaidru naudu 32 000 eiro apmērā, iegādājies obligācijas 300 166 eiro apmērā, veicis naudas pārskaitījumus 240 000 eiro apmērā, kā arī atguvis aizdevumu 100 000 eiro apmērā par 503 eiro palielinājis vērtspapīru portfeli.