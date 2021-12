Apdrošinātāji pauž bažas par OCTA Garantijas fonda apmēra straujo samazināšanos

Šā gada oktobra beigās OCTA Garantijas fonda apmērs sasniedzis 15,82 miljonus eiro, liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB), kas administrē fondu, dati.

Šobrīd Garantijas fonds samazinājies līdz vēsturiski zemākajam slieksnim kopš 2015.gada, kad tas pārsniedza likumā noteiktos 20 miljonus eiro, kas lielā mērā saistīts ar pēdējos gados veiktajām ievērojamām atlīdzību izmaksām maksātnespējīgās apdrošināšanas sabiedrības "Balva" (turpmāk - MAAS „Balva") vietā, izmaksājamajām OCTA atlaidēm lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, kas jāfinansē no OCTA Garantijas fonda, kā arī citiem faktoriem.

Neskatoties uz to, ka apdrošināšanas sabiedrības regulāri veic iemaksas OCTA Garantijas fondā, tā apmērs samazinās gadu no gada. "Ņemot vērā pēdējos pāris gados raksturīgo lēno ekonomikas izaugsmes tempu, OCTA vidējās atlīdzības pieaugumu jau vairākus gadus pēc kārtas, kā arī citus būtiskus faktorus, Garantijas fonds šogad pirmo reizi samazinājies jau zem 16 milj. EUR atzīmes," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka apdrošinātāji pauž pamatotas bažas, ka OCTA Garantijas fonda apmērs turpinās samazināties arī turpmāk, ja netiks pieņemti nopietni risinājumi.

Būtisks iemesls Garantijas fonda apmēra samazinājumam ir ievērojamās atlīdzību izmaksas maksātnespējīgās apdrošināšanas sabiedrības "Balva" (turpmāk - MAAS „Balva") vietā. Vairāk nekā 7 gadu laikā Garantijas fonds MAAS "Balva" vietā jau izmaksājis 3,9 milj. EUR, savukārt kopējais prognozētais izmaksu apmērs, kas fondam vēl jāizmaksā maksātnespējīgā apdrošinātāja vietā ir 1,7 milj. EUR.

Tāpat OCTA likums nosaka, ka no OCTA Garantijas fonda tiek finansētas atlaides lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti. Šī ir nozīmīga Garantijas fonda izmaksu daļa. Kaut arī OCTA likumā tika veikti grozījumi, kas paredz, ka no 1. jūlija OCTA atlaidi var saņemt tikai par 1 vieglo transportlīdzekli, tomēr vienlaikus tika noteikts, ka apdrošināšanas prēmijas maksājums par 40% samazināts arī transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir vecāki, aizbildņi vai audžuģimene, kas audzina nepilngadīgu bērnu ar invaliditāti – kopā aptuveni 8000 ģimenēm Latvijā. "Neesam pret atvieglojumiem, bet mūsuprāt, līdzekļi šīm atlaidēm ir jāmeklē sociālajā budžetā, nevis jāliek uz apdrošinātāju un kolektīvi visu autovadītāju pleciem. Par to jau vairākkārt esam diskutējuši ar ierēdņiem un politiķiem," skaidro J.Abāšins, piebilstot, ka oktobrī LTAB veiktajā 400 autovadītāju aptaujā 60,5% respondentu norādīja, ka OCTA polises atlaides personām ar invaliditāti būtu jākompensē no sociālā budžeta, bet 24,2% norādīja, ka tās nevajadzētu segt vispār.

Kā norāda Abāšins, aptuveni puse no pašreizējā Garantijas fonda līdzekļiem ir faktiski rezervēta aktuālo saistību segšanai, taču bažas par nākotni rada šogad pieņemtā ES direktīva. Tā paredz, ka no 2023.gada Garantijas fondam būs jāuzņemas arī saistības, kas radušās no Latvijā reģistrēto apdrošinātāju darbības citās Eiropas valstīs, to maksātnespējas gadījumā. "Ņemot vērā Latvijas uzraugošo un regulējošo institūciju noteiktās prasības, OCTA Garantijas fonda apmēram, lai spētu nodrošināt šādas saistības, būtu jābūt ievērojami lielākam," stāsta J.Abāšins, piebilstot, ka LTAB jau decembra sākumā tikās ar Finanšu ministrijas atbildīgajām amatpersonām, lai savlaicīgi meklētu risinājumus.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle.