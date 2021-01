Apstiprinātas izmaiņas AS 'Citadele banka' valdē

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi plānotās izmaiņas AS "Citadele banka" valdē, liecina bankas paziņojums "Nasdaq Riga".

Turpinot atbalstīt bankas stratēģiju un darbības izcilību, tika plānots, ka no 2021. gada janvāra bankas valdei pievienosies Rūta Ežerskiene, atbildot par privātpersonu un mazā un vidējā uzņēmuma segmenta attīstību, Vladislavs Mironovs būs atbildīgs par stratēģijas ieviešanu, digitālo un biznesa attīstību, Valters Ābele ieņems finanšu direktora amatu un Slavomirs Mizaks vadīs apvienoto IT un operacionālo jomu.

No 2018. gada līdz šim brīdim Rūta bija Privātpersonu segmenta vadītāja Baltijā AON apdrošināšanas kompānijā, pirms tam ieņemot dažādus vadošus amatus "SEB bankā" gan Baltijas līmenī, gan Lietuvā un "SEB dzīvības" apdrošināšanas vadītājas amatu (2015. - 2017. gadam). Ežerskienei nepieder AS "Citadele banka" akcijas.

Bankas valdes loceklis un risku direktors Valters Ābele ieņems Finanšu direktora amatu un turpinās veltīt uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Centrālās Bankas uzraudzību. Kamēr notiek jauna risku direktora atlases process, Ābele uz laiku apvienos risku pārvaldības un finanšu pārvaldības (CFO) jomu pārraudzību. Ābelem nepieder AS "Citadele banka" akcijas.

Bankas valdes loceklis Vladislavs Mironovs pildīs stratēģijas direktora lomu un pilnībā fokusēsies uz Citadeles stratēģijas realizāciju, digitālo un biznesa attīstību. Darbu bankā Mironovs uzsāka 2015. gada jūlijā un kopš 2016. gada decembra bija valdes loceklis un privātpersonu klientu apkalpošanas direktors. Mironovam nepieder AS "Citadele banka" akcijas.

Operacionālo jautājumu direktora atbildībā esošie jautājumi tiks integrēti un kļūs par daļu no apvienotās IT un operacionālas jomas ko vadīs Mizaks, valdes loceklis, tehnoloģiju un operacionālās attīstības direktors. Mizaks "Citadeles" grupā strādā kopš 2017. gada 1. augusta. Mizakam nepieder AS "Citadele banka" akcijas.